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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 27 апреля 2014
Вильярреал
27.04.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
45+1'
Кани
55'
М. Тригерос
65'
Г. Паулиста (АГ)
78'
М. Мусаккио (АГ)
83'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Барселона
90'
+1
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Кани
90'
90'
Замена
С. Роберто
️️️️
Педро
Желтая карточка
М. Тригерос
89'
85'
Желтая карточка
С. Бускетс
83'
ГОЛ! 2:3!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
И. Уче
️️️️
Д. Дос Сантос
82'
78'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Мусаккио
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Г. Паулиста
62'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хави
61'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
М. Гаспар
56'
ГОЛ! 2:0!
М. Тригерос
Пас отдал
Х. Акино
55'
50'
Желтая карточка
А. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Кани
Пас отдал
Х. Перейра
45'
+1
Замена
Х. Акино
️️️️
Т. Пина
36'
Травма
Т. Пина
35'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Ж. Пербе
14'
Травма
Ж. Пербе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Кани
ЛП
17
Томас Пина
ОП
21
Бруно
(К)
ОП
14
Мануэль Тригерос
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
5
Йокич
37
Мусаккио
3
Паулиста
2
Гаспар
17
Пина
21
Бруно
8
Кани
14
Тригерос
24
Пербе
10
Дос Сантос
4-1-2-2-1
13
Пинто
10
Алвес
5
Бартра
14
Маскерано
3
Адриано
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
17
Пина
20
Акино
20
Акино
17
Пина
10
Дос Сантос
14
Уче
14
Уче
10
Дос Сантос
24
Пербе
9
Перейра
9
Перейра
24
Пербе
9
Педро
6
Роберто
6
Роберто
9
Педро
4
Санчес
4
Фабрегас
4
Фабрегас
4
Санчес
6
Хави
37
Тельо
37
Тельо
6
Хави
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Ойер
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Вильярреал - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:55 (прямая)
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