20 декабря в рамках 15-го тура Бундеслиги «Штутгарт» примет «Хоффенхайм». Матч имеет прямое турнирное значение: команды идут рядом в таблице и борются за места в еврокубковой зоне. Обе демонстрируют ярко выраженный атакующий стиль, регулярно забивают и не избегают открытого футбола, что делает встречу одной из самых интригующих в туре.

«Штутгарт»

«Штутгарт» занимает 6-е место с 25 очками после 14 туров. Команда подходит к матчу в хорошем игровом тонусе, разгромив «Вердер» со счетом 4:0 в прошлом туре. В последних пяти матчах «Штутгарт» забил 11 голов, в среднем 2,20 за игру, однако оборона остается нестабильной – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок. При этом дома команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, а против «Хоффенхайма» стабильно находит путь к воротам соперника.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» располагается на 5-й строчке с 26 очками. Команда также демонстрирует высокую результативность: 11 голов в последних пяти матчах при среднем показателе 2,20 за игру. В обороне показатели заметно лучше, чем у соперника – всего 4 пропущенных мяча за пять встреч. «Хоффенхайм» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и традиционно уверенно действует против «Штутгарта», забивая ему в 7 из 9 последних очных встреч.

Факты о командах

«Штутгарт»

Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей

Забивает в 11 из 13 последних матчей

В среднем 2,20 забитого и 1,60 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает «Хоффенхайму» в 11 очных матчах подряд

«Хоффенхайм»