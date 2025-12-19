Введите ваш ник на сайте
«Штутгарт» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.90

19 декабря 2025 9:13
Штутгарт - Хоффенхайм
20 дек. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку

20 декабря в рамках 15-го тура Бундеслиги «Штутгарт» примет «Хоффенхайм». Матч имеет прямое турнирное значение: команды идут рядом в таблице и борются за места в еврокубковой зоне. Обе демонстрируют ярко выраженный атакующий стиль, регулярно забивают и не избегают открытого футбола, что делает встречу одной из самых интригующих в туре.

«Штутгарт»

«Штутгарт» занимает 6-е место с 25 очками после 14 туров. Команда подходит к матчу в хорошем игровом тонусе, разгромив «Вердер» со счетом 4:0 в прошлом туре. В последних пяти матчах «Штутгарт» забил 11 голов, в среднем 2,20 за игру, однако оборона остается нестабильной – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок. При этом дома команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, а против «Хоффенхайма» стабильно находит путь к воротам соперника.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» располагается на 5-й строчке с 26 очками. Команда также демонстрирует высокую результативность: 11 голов в последних пяти матчах при среднем показателе 2,20 за игру. В обороне показатели заметно лучше, чем у соперника – всего 4 пропущенных мяча за пять встреч. «Хоффенхайм» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и традиционно уверенно действует против «Штутгарта», забивая ему в 7 из 9 последних очных встреч.

Факты о командах

«Штутгарт»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем 2,20 забитого и 1,60 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает «Хоффенхайму» в 11 очных матчах подряд

«Хоффенхайм»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем 2,20 забитого и 0,80 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает «Штутгарту» в 7 из 9 последних очных встреч

Личные встречи
37% (11)
37% (11)
27% (8)
52
Забитых мячей
44
1.73
В среднем за матч
1.47
6:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
1 : 1
23.02.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1 : 1
06.10.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
0 : 3
16.03.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2 : 3
28.10.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
1 : 1
27.05.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
2 : 2
24.01.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
2 : 1
25.02.2022
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
3 : 1
02.10.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
2 : 0
14.03.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3 : 3
21.11.2020
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
1 : 1
16.03.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
4 : 0
27.10.2018
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2 : 0
05.05.2018
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1 : 0
13.12.2017
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
5 : 1
05.03.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
2 : 2
03.10.2015
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
2 : 1
14.02.2015
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0 : 2
20.09.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
4 : 1
15.02.2014
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
6 : 2
01.09.2013
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
0 : 1
17.02.2013
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Штутгарт
0 : 3
26.09.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1 : 2
16.03.2012
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2 : 0
15.10.2011
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
1 : 2
30.04.2011
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
1 : 1
04.12.2010
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
1 : 1
08.05.2010
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
3 : 1
19.12.2009
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
3 : 3
21.02.2009
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
0 : 0
13.09.2008
Штутгарт
Показать все

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Хоффенхайм»

Статистика обеих команд указывает на высокую вероятность результативного и равного матча. «Штутгарт» силен дома и активно играет впереди, но регулярно допускает ошибки в обороне. «Хоффенхайм» более сбалансирован, однако на выезде редко закрывается и также оставляет зоны. Наиболее логичным выглядит сценарий с голами с обеих сторон и плотной борьбой до финального свистка.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Тотал матча больше 3.0 – коэффициент 1.85

1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Штутгарт
