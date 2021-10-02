Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 02 октября 2021
Штутгарт
02.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
18'
М. Кемпф
60'
К. Мавропанос
81'
Р. Массимо
84'
Я. Брун-Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
Замена
К. Мола
️️️️
Б. Соса
90'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Т. Кулибали
89'
84'
ГОЛ! 3:1!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
К. Фогт
83'
Замена
С. Руди
️️️️
С. Адамян
ГОЛ! 3:0!
Р. Массимо
Пас отдал
Т. Кулибали
81'
Замена
Н. Нартей
️️️️
О. Мангала
76'
Замена
М. Климович
️️️️
О. Мармуш
76'
69'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Д. Гайгер
69'
Замена
М. Даббур
️️️️
И. Бебу
Замена
Р. Массимо
️️️️
К. Фюрих
65'
ГОЛ! 2:0!
К. Мавропанос
60'
57'
Замена
К. Акпогума
️️️️
П. Кадержабек
57'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Д. Самассеку
43'
Желтая карточка
Д. Самассеку
ГОЛ! 1:0!
М. Кемпф
Пас отдал
О. Мармуш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
10
Даниэль Дидави
АП
40
Матео Климович
АП
15
Роберто Массимо
ПП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
3-4-2-1
21
Мюллер
16
Каразор
3
Антон
2
Кемпф
3
Соса
23
Мангала
3
Эндо
15
Мавропанос
10
Кулибали
10
Фюрих
22
Мармуш
4-2-1-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
26
Ричардс
22
Раум
18
Самассеку
27
Гриллич
18
Гайгер
9
Бебу
22
Адамян
27
Крамарич
3
Соса
6
Мола
6
Мола
3
Соса
23
Мангала
28
Нартей
28
Нартей
23
Мангала
10
Кулибали
10
Дидави
10
Дидави
10
Кулибали
22
Мармуш
40
Климович
40
Климович
22
Мармуш
10
Фюрих
15
Массимо
15
Массимо
10
Фюрих
3
Кадержабек
25
Акпогума
25
Акпогума
3
Кадержабек
22
Адамян
13
Руди
13
Руди
22
Адамян
18
Гайгер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
18
Гайгер
9
Бебу
9
Даббур
9
Даббур
9
Бебу
18
Самассеку
10
Рюттер
10
Рюттер
18
Самассеку
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
10
Филипп Клемент
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
10
Филипп Клемент
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Остались в запасе
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Хоффенхайм
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+