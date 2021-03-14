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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 14 марта 2021
Штутгарт
14.03.2021, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
15'
К. Нуху (АГ)
64'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
Замена
П. Штенцель
️️️️
Силас
88'
Замена
Р. Массимо
️️️️
Г. Кастро
88'
82'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Д. Самассеку
82'
Замена
С. Адамян
️️️️
И. Бебу
ГОЛ! 2:0!
С. Калайджич
Пас отдал
Силас
64'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Ф. Ферстер
61'
59'
Замена
Р. Сков
️️️️
Р. Сессеньон
58'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
48'
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
Н. Ахамада
️️️️
О. Мангала
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Нуху
15'
11'
Желтая карточка
Р. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
40
Матео Климович
АП
15
Роберто Массимо
ПП
70
Момо Сиссе
ПВ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кобель
3
Соса
2
Кемпф
3
Антон
15
Мавропанос
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
10
Ферстер
26
Силас
11
Калайджич
4-2-1-2-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
26
Ричардс
4
Нуху
30
Сессеньон
18
Самассеку
27
Гриллич
13
Руди
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
8
Кастро
15
Массимо
15
Массимо
8
Кастро
23
Мангала
8
Ахамада
8
Ахамада
23
Мангала
10
Ферстер
10
Кулибали
10
Кулибали
10
Ферстер
26
Силас
15
Штенцель
15
Штенцель
26
Силас
30
Сессеньон
24
Сков
24
Сков
30
Сессеньон
14
Баумгартнер
9
Даббур
9
Даббур
14
Баумгартнер
18
Самассеку
10
Рюттер
10
Рюттер
18
Самассеку
9
Бебу
22
Адамян
22
Адамян
9
Бебу
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
70
Момо Сиссе
ПВ
10
Даниэль Дидави
АП
40
Матео Климович
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
20
Филипп Пентке
ВР
6
Мелайро Богард
ОП
7
Кевин Фогт
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
70
Момо Сиссе
ПВ
10
Даниэль Дидави
АП
40
Матео Климович
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
6
Мелайро Богард
ОП
7
Кевин Фогт
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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