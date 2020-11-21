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Хоффенхайм - Штутгарт
Хоффенхайм - Штутгарт: обзор матча 21 ноября 2020
Хоффенхайм
21.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 3
Завершен
Штутгарт
16'
К. Баумгартнер
48'
Р. Сессеньон
71'
А. Крамарич (П)
18'
Н. Гонсалес
27'
Силас
90+3'
М. Кемпф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Штутгарт
Желтая карточка
Д. Гайгер
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
М. Кемпф
Пас отдал
С. Калайджич
Замена
М. Байер
️️️️
А. Крамарич
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Кемпф
Замена
Клаусс
️️️️
К. Баумгартнер
86'
Желтая карточка
С. Пош
77'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Ф. Гриллич
76'
75'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
П. Штенцель
75'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Крамарич
71'
59'
Замена
М. Климович
️️️️
Д. Дидави
ГОЛ! 2:2!
Р. Сессеньон
Пас отдал
А. Крамарич
48'
32'
Замена
С. Калайджич
️️️️
Н. Гонсалес
30'
Желтая карточка
Г. Кастро
27'
ГОЛ! 1:2!
Силас
18'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гонсалес
Пас отдал
В. Эндо
ГОЛ! 1:0!
К. Баумгартнер
16'
Желтая карточка
Р. Сессеньон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
8
Мият Гачинович
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бауманн
30
Сессеньон
4
Пош
25
Акпогума
6
Нордтвейт
18
Самассеку
27
Гриллич
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
3-2-1-3-1
1
Кобель
15
Штенцель
3
Антон
2
Кемпф
23
Мангала
3
Эндо
8
Кастро
26
Силас
10
Дидави
31
Гонсалес
10
Кулибали
27
Гриллич
8
Гачинович
8
Гачинович
27
Гриллич
27
Крамарич
14
Байер
14
Байер
27
Крамарич
14
Баумгартнер
99
Клаусс
99
Клаусс
14
Баумгартнер
8
Кастро
10
Ферстер
10
Ферстер
8
Кастро
15
Штенцель
10
Клемент
10
Клемент
15
Штенцель
10
Дидави
40
Климович
40
Климович
10
Дидави
31
Гонсалес
11
Калайджич
11
Калайджич
31
Гонсалес
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
6
Мелайро Богард
ОП
24
Марко Йон
ЛП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
24
Марко Йон
ЛП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Остались в запасе
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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