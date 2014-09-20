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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 20 сентября 2014
Штутгарт
20.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
15'
А. Модест
84'
Т. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
89'
Желтая карточка
С. Шипплок
86'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Модест
84'
ГОЛ! 0:2!
Т. Эльюнусси
83'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
П. Швеглер
Замена
Ф. Костич
️️️️
О. Ромеу
76'
70'
Желтая карточка
С. Руди
Замена
А. Максим
️️️️
М. Харник
70'
68'
Замена
К. Фолланд
️️️️
С. Цубер
Замена
К. Рауш
️️️️
Г. Сакаи
56'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Пас отдал
С. Руди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
17
Кляйн
22
Рюдигер
2
Сакаи
5
Швааб
78
Ляйтнер
4
Гентнер
21
Ромеу
10
Дидави
22
Харник
11
Вернер
2-1-5-2
1
Бауманн
32
Бек
25
Зюле
5
Штробль
18
Эльюнусси
13
Руди
27
Швеглер
8
Полански
7
Цубер
27
Модест
9
Фирмино
2
Сакаи
34
Рауш
34
Рауш
2
Сакаи
22
Харник
44
Максим
44
Максим
22
Харник
21
Ромеу
18
Костич
18
Костич
21
Ромеу
27
Швеглер
23
Вестергор
23
Вестергор
27
Швеглер
27
Модест
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Модест
7
Цубер
31
Фолланд
31
Фолланд
7
Цубер
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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