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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 15 октября 2011
Штутгарт
15.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
48'
С. Оказаки
77'
П. Погребняк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
Замена
М. Ба
️️️️
Какау
Желтая карточка
Х. Булахруз
Замена
К. Гентнер
️️️️
Т. Хайнал
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Фирмино
Замена
И. Траоре
️️️️
С. Оказаки
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Погребняк
Замена
Н. Мусона
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Д. Уильямс
ГОЛ! 1:0!
С. Оказаки
Пас отдал
Т. Хайнал
Желтая карточка
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
М. Харник
Желтая карточка
П. Погребняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Ноуледж Мусона
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-2-4
26
Ульрайх
15
Бока
3
Родригес
35
Таски
23
Булахруз
15
Хайнал
6
Квист
88
Погребняк
30
Оказаки
22
Харник
18
Какау
4-2-1-3
22
Штарке
5
Комппер
25
Ворса
28
Брафхайд
32
Бек
13
Кайзер
19
Уильямс
10
Сигурдссон
8
Бабел
9
Фирмино
7
Обаси Огбуке
30
Оказаки
16
Траоре
16
Траоре
30
Оказаки
18
Какау
13
Ба
13
Ба
18
Какау
15
Хайнал
4
Гентнер
4
Гентнер
15
Хайнал
7
Обаси Огбуке
17
Мусона
17
Мусона
7
Обаси Огбуке
9
Фирмино
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Фирмино
19
Уильямс
11
Ибишевич
11
Ибишевич
19
Уильямс
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
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