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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Штутгарт
Хоффенхайм - Штутгарт: обзор матча 17 февраля 2013
Хоффенхайм
17.02.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Штутгарт
3'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Штутгарт
90'
+4
Желтая карточка
В. Ибишевич
90'
+3
Желтая карточка
А. Рюдигер
90'
+2
Замена
А. Рюдигер
️️️️
М. Харник
90'
+1
Желтая карточка
С. Оказаки
87'
Замена
С. Оказаки
️️️️
И. Траоре
83'
Желтая карточка
М. Харник
83'
Замена
К. Молинаро
️️️️
Р. Хольцхаушер
Замена
В. Грифо
️️️️
Ю. Полански
80'
Желтая карточка
К. Фолланд
73'
64'
Желтая карточка
И. Траоре
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Д. Уильямс
54'
Замена
Т. Вайс
️️️️
И. Де Камарго
54'
Желтая карточка
Д. Уильямс
44'
19'
Желтая карточка
А. Бока
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Харник
Пас отдал
И. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
0
Тобиас Вайс
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-4-3
1
Гомес
15
Дельпьер
32
Бек
19
Абрахам
19
Уильямс
33
Усами
8
Полански
19
Джонсон
13
Хоселу
31
Фолланд
9
Де Камарго
4-3-1-2
26
Ульрайх
2
Сакаи
35
Таски
5
Нидермайер
15
Бока
10
Хольцхаушер
6
Квист
4
Гентнер
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
8
Полански
32
Грифо
32
Грифо
8
Полански
9
Де Камарго
0
Вайс
0
Вайс
9
Де Камарго
19
Уильямс
9
Дердийок
9
Дердийок
19
Уильямс
10
Хольцхаушер
3
Молинаро
3
Молинаро
10
Хольцхаушер
22
Харник
22
Рюдигер
22
Рюдигер
22
Харник
16
Траоре
30
Оказаки
30
Оказаки
16
Траоре
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Марко Курц
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
2
Патрик Окс
ПП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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