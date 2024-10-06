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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 06 октября 2024
Штутгарт
06.10.2024, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
90+9'
Э. Демирович
45'
В. Жандре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
ГОЛ! 1:1!
Э. Демирович
90'
+9
Пенальти не реализован!
Э. Демирович
90'
+9
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Д. Левелинг
73'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Э. Мийо
73'
73'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
М. Бюлтер
73'
Замена
Х. Табакович
️️️️
А. Крамарич
71'
Желтая карточка
А. Чавес
66'
Желтая карточка
А. Крамарич
63'
Замена
М. Мерстедт
️️️️
А. Гложек
62'
Замена
У. Тохумджу
️️️️
Т. Бишоф
Замена
Э. Демирович
️️️️
Э. Билал Туре
62'
55'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
Замена
Й. Вагноман
️️️️
А. Руо
46'
Замена
К. Фюрих
️️️️
А. Каразор
46'
45'
+3
Желтая карточка
Т. Бишоф
45'
ГОЛ! 0:1!
В. Жандре
Пас отдал
А. Крамарич
Желтая карточка
М. Миттельштадт
26'
15'
Замена
А. Чавес
️️️️
Т. Дрекслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Том Бишоф
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Макс Мерстедт
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
3-3-1-3
1
Нюбель
16
Каразор
24
Руо
24
Хабот
7
Миттельштадт
6
Штиллер
91
Чейз
20
Мийо
26
Ундав
18
Левелинг
19
Туре
3-2-1-2-2
1
Бауманн
15
Жандре
21
Дрекслер
25
Акпогума
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
8
Бишоф
30
Бюлтер
27
Крамарич
10
Гложек
24
Руо
4
Вагноман
4
Вагноман
24
Руо
20
Мийо
32
Ридер
32
Ридер
20
Мийо
16
Каразор
10
Фюрих
10
Фюрих
16
Каразор
19
Туре
9
Демирович
9
Демирович
19
Туре
18
Левелинг
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
18
Левелинг
30
Бюлтер
39
Юрасек
39
Юрасек
30
Бюлтер
21
Дрекслер
3
Чавес
3
Чавес
21
Дрекслер
8
Бишоф
7
Тохумджу
7
Тохумджу
8
Бишоф
10
Гложек
9
Мерстедт
9
Мерстедт
10
Гложек
27
Крамарич
9
Табакович
9
Табакович
27
Крамарич
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
37
Лука Филипп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
1
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
10
5
Нарушения
10
7
Количество передач
660
322
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.91
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
МХПАрена
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