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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Штутгарт
Хоффенхайм - Штутгарт: обзор матча 16 марта 2012
Хоффенхайм
16.03.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
74'
С. Салихович (П)
8'
В. Ибишевич
43'
В. Ибишевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Штутгарт
Желтая карточка
А. Бек
+1
Желтая карточка
В. Ибишевич
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
З. Кузманович
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Салихович
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Какау
️️️️
М. Харник
Замена
К. Гентнер
️️️️
Т. Хайнал
Замена
С. Салихович
️️️️
С. Руди
ГОЛ! 0:2!
В. Ибишевич
Пас отдал
Х. Булахруз
Желтая карточка
З. Кузманович
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Х. Булахруз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЛАЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПАЗ
7
Борис Вукчевич
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
8
Райан Бабел
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЛАЗ
5
Георг Нидермайер
(К)
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПАЗ
20
Юлиан Шибер
ЛВ
6
Вилльям Квист
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
22
Мартин Харник
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Какау
ЦФ
2-2-3-1-2
22
Штарке
5
Комппер
23
Вестергор
19
Джонсон
32
Бек
7
Вукчевич
19
Уильямс
13
Руди
8
Бабел
26
Млапа
9
Фирмино
2-3-2-2-1
26
Ульрайх
5
Нидермайер
3
Родригес
23
Булахруз
6
Квист
2
Сакаи
8
Кузманович
15
Хайнал
22
Харник
20
Шибер
11
Ибишевич
13
Руди
23
Салихович
23
Салихович
13
Руди
9
Фирмино
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Фирмино
15
Хайнал
4
Гентнер
4
Гентнер
15
Хайнал
8
Кузманович
10
Гебхарт
10
Гебхарт
8
Кузманович
22
Харник
18
Какау
18
Какау
22
Харник
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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