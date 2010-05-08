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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Штутгарт
Хоффенхайм - Штутгарт: обзор матча 08 мая 2010
Хоффенхайм
08.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
44'
Б. Вукчевич
20'
Какау
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Штутгарт
Желтая карточка
Какау
Замена
П. Гросс
️️️️
Б. Вукчевич
Замена
П. Тагое
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
А. Бока
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
К. Молинаро
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Р. Хильберт
Замена
Майкосуэл
️️️️
С. Салихович
ГОЛ! 1:1!
Б. Вукчевич
Пас отдал
С. Салихович
Желтая карточка
Й. Шимунич
20'
ГОЛ! 0:1!
Какау
Пас отдал
Ч. Марика
Желтая карточка
С. Салихович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
(К)
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
7
Борис Вукчевич
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЛФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
22
Карлос Эдуардо
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
28
Кристиан Треш
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
11
Александр Глеб
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-1-2-3
34
Хаас
4
Айхнер
4
Шимунич
5
Комппер
32
Бек
14
Густаво
7
Вукчевич
23
Салихович
11
Ибишевич
7
Обаси Огбуке
22
Эдуардо
4-4-2
13
Леманн
3
Осорио
15
Дельпьер
35
Таски
3
Молинаро
28
Треш
8
Кузманович
28
Хедира
19
Хильберт
18
Какау
19
Марика
7
Вукчевич
13
Гросс
13
Гросс
7
Вукчевич
23
Салихович
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
23
Салихович
7
Обаси Огбуке
28
Тагое
28
Тагое
7
Обаси Огбуке
19
Марика
15
Бока
15
Бока
19
Марика
19
Хильберт
20
Шибер
20
Шибер
19
Хильберт
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
11
Александр Глеб
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
11
Александр Глеб
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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