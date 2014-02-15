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Хоффенхайм - Штутгарт
Хоффенхайм - Штутгарт: обзор матча 15 февраля 2014
Хоффенхайм
15.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Штутгарт
12'
С. Шипплок
49'
К. Фолланд
66'
С. Шипплок
90+2'
Р. Фирмино (П)
78'
А. Рюдигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Штутгарт
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Р. Фирмино
90'
+2
Замена
Д. Хамад
️️️️
С. Салихович
86'
84'
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
А. Модест
83'
80'
Вторая желтая
М. Ляйтнер
78'
ГОЛ! 3:1!
А. Рюдигер
Пас отдал
А. Максим
Желтая карточка
К. Фолланд
77'
74'
Желтая карточка
С. Ульрайх
Замена
А. Модест
️️️️
С. Шипплок
73'
Желтая карточка
С. Шипплок
71'
ГОЛ! 3:0!
С. Шипплок
Пас отдал
Р. Фирмино
66'
65'
Замена
А. Максим
️️️️
Р. Хедира
Замена
Т. Штробль
️️️️
К. Хердлинг
62'
60'
Желтая карточка
Какау
58'
Замена
Какау
️️️️
М. Харник
53'
Желтая карточка
М. Харник
Желтая карточка
Ю. Полански
53'
51'
Желтая карточка
Р. Хедира
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
Пас отдал
С. Салихович
49'
25'
Желтая карточка
М. Ляйтнер
ГОЛ! 1:0!
С. Шипплок
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
6
Джилоан Хамад
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Робин Ялчин
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
18
Какау
ЦФ
3-4-3
1
Кастелс
32
Бек
25
Зюле
19
Абрахам
38
Хердлинг
8
Полански
19
Джонсон
23
Салихович
9
Фирмино
22
Шипплок
31
Фолланд
4-1-1-1-3
26
Ульрайх
22
Рюдигер
5
Швааб
5
Нидермайер
15
Бока
8
Хедира
78
Ляйтнер
16
Траоре
22
Харник
25
Абделлауе
11
Вернер
38
Хердлинг
5
Штробль
5
Штробль
38
Хердлинг
23
Салихович
6
Хамад
6
Хамад
23
Салихович
22
Шипплок
27
Модест
27
Модест
22
Шипплок
11
Вернер
6
Ялчин
6
Ялчин
11
Вернер
8
Хедира
44
Максим
44
Максим
8
Хедира
22
Харник
18
Какау
18
Какау
22
Харник
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Томас Шнайдер
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Томас Шнайдер
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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