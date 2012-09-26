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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 26 сентября 2012
Штутгарт
26.09.2012, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Хоффенхайм
5'
Т. Усами
47'
Хоселу
58'
Ф. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
88'
Замена
Ш. Шрёк
️️️️
Б. Вукчевич
82'
Замена
С. Салихович
️️️️
Р. Фирмино
78'
Желтая карточка
Хоселу
Желтая карточка
Какау
75'
67'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Т. Усами
58'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Джонсон
Замена
З. Кузманович
️️️️
В. Квист
56'
Желтая карточка
В. Квист
51'
47'
ГОЛ! 0:2!
Хоселу
Пас отдал
Р. Фирмино
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Т. Хайнал
46'
42'
Желтая карточка
Д. Уильямс
Замена
И. Траоре
️️️️
Г. Нидермайер
39'
5'
ГОЛ! 0:1!
Т. Усами
Пас отдал
С. Руди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЛП
6
Вилльям Квист
ОП
30
Синджи Оказаки
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ПП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-1-4-1
26
Ульрайх
3
Молинаро
5
Нидермайер
2
Сакаи
35
Таски
6
Квист
15
Хайнал
30
Оказаки
4
Гентнер
11
Ибишевич
18
Какау
3-4-3
1
Кастелс
32
Бек
5
Комппер
15
Дельпьер
19
Уильямс
13
Руди
19
Джонсон
33
Усами
7
Вукчевич
9
Фирмино
13
Хоселу
5
Нидермайер
16
Траоре
16
Траоре
5
Нидермайер
15
Хайнал
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
15
Хайнал
6
Квист
8
Кузманович
8
Кузманович
6
Квист
7
Вукчевич
10
Шрёк
10
Шрёк
7
Вукчевич
9
Фирмино
23
Салихович
23
Салихович
9
Фирмино
33
Усами
31
Фолланд
31
Фолланд
33
Усами
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
7
Кевин Штегер
АП
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
7
Кевин Штегер
АП
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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