Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 19 декабря 2009
Штутгарт
19.12.2009, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
32'
Ч. Марика (П)
68'
Какау
82'
С. Хедира
44'
Майкосуэл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
Замена
Л. Маньин
️️️️
Т. Гебхарт
Желтая карточка
Ч. Обаси Огбуке
ГОЛ! 3:1!
С. Хедира
Пас отдал
Т. Гебхарт
Замена
М. Терраццино
️️️️
П. Нильссон
ГОЛ! 2:1!
Какау
Пас отдал
П. Погребняк
Замена
С. Руди
️️️️
А. Глеб
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Замена
Какау
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
Ч. Марика
Вторая желтая
Л. Густаво
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
К. Эдуардо
ГОЛ! 1:1!
Майкосуэл
Желтая карточка
М. Дельпьер
Желтая карточка
Л. Густаво
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Марика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
(К)
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
26
Андреас Ибертсбергер
ПЗ
70
Майкосуэл
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
25
Исаак Ворса
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ПП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Хоффенхайм
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
4-4-2
26
Ульрайх
15
Бока
15
Дельпьер
35
Таски
22
Челоцци
11
Глеб
28
Хедира
28
Треш
10
Гебхарт
19
Марика
88
Погребняк
4-1-3-2
34
Хаас
26
Ибертсбергер
4
Нильссон
4
Шимунич
4
Айхнер
14
Густаво
22
Эдуардо
25
Ворса
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
7
Обаси Огбуке
10
Гебхарт
23
Маньин
23
Маньин
10
Гебхарт
11
Глеб
13
Руди
13
Руди
11
Глеб
19
Марика
18
Какау
18
Какау
19
Марика
4
Нильссон
33
Терраццино
33
Терраццино
4
Нильссон
22
Эдуардо
7
Вукчевич
7
Вукчевич
22
Эдуардо
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
38
Кай Хердлинг
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Штутгарт
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+