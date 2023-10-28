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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 28 октября 2023
Штутгарт
28.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Хоффенхайм
61'
К. Фюрих
74'
Д. Ундав
5'
Г. Премель
21'
В. Вегхорст (П)
66'
Р. Сков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
Замена
Л. Эглофф
️️️️
Силас
83'
Желтая карточка
К. Фюрих
80'
78'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
М. Байер
78'
Замена
У. Тохумджу
️️️️
Т. Бишоф
ГОЛ! 2:3!
Д. Ундав
74'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
А. Каразор
67'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
П. Штенцель
67'
66'
ГОЛ! 1:3!
Р. Сков
Замена
Д. Загаду
️️️️
А. Руо
64'
ГОЛ! 1:2!
К. Фюрих
Пас отдал
Д. Ундав
61'
52'
Замена
И. Бебу
️️️️
П. Кадержабек
32'
Замена
А. Сташ
️️️️
Ф. Гриллич
Пенальти не реализован!
Д. Ундав
31'
Желтая карточка
А. Руо
21'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Вегхорст
17'
Желтая карточка
К. Акпогума
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Премель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Штутгарт
26
Флориан Шок
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Антон Сташ
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Нюбель
24
Руо
21
Ито
16
Каразор
3
Антон
6
Штиллер
15
Штенцель
20
Мийо
26
Силас
10
Фюрих
26
Ундав
4-1-1-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
25
Акпогума
25
Брукс
27
Гриллич
21
Премель
24
Сков
17
Бишоф
9
Вегхорст
14
Байер
24
Руо
23
Загаду
23
Загаду
24
Руо
26
Силас
25
Эглофф
25
Эглофф
26
Силас
16
Каразор
11
Чон
11
Чон
16
Каразор
15
Штенцель
18
Левелинг
18
Левелинг
15
Штенцель
27
Гриллич
18
Сташ
18
Сташ
27
Гриллич
17
Бишоф
7
Тохумджу
7
Тохумджу
17
Бишоф
14
Байер
30
Бюлтер
30
Бюлтер
14
Байер
3
Кадержабек
9
Бебу
9
Бебу
3
Кадержабек
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
26
Флориан Шок
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
26
Флориан Шок
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
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