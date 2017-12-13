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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Штутгарт
Хоффенхайм - Штутгарт: обзор матча 13 декабря 2017
Хоффенхайм
13.12.2017, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
81'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Штутгарт
86'
Желтая карточка
Э. Инсуа
ГОЛ! 1:0!
М. Ут
Пас отдал
П. Кадержабек
81'
Желтая карточка
Д. Гайгер
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
29
Такума Асано
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
4-3-1-1
1
Бауманн
21
Хюбнер
7
Фогт
5
Пош
3
Кадержабек
10
Рупп
18
Гайгер
26
Демирбай
7
Гнабри
13
Ут
3-2-3-2
20
Цилер
2
Инсуа
32
Баумгартль
32
Бек
28
Павар
28
Бадштубер
19
Озкан
4
Гентнер
25
Аскасибар
77
Аколо
11
Донис
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
10
Надим Амири
ЦП
1
Грегор Кобель
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
7
Йосип Брекало
ЛВ
29
Такума Асано
ПВ
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Грегор Кобель
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
29
Такума Асано
ПВ
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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