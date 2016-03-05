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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 05 марта 2016
Штутгарт
05.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
5 : 1
Завершен
Хоффенхайм
6'
Г. Нидермайер
42'
Л. Рупп
51'
Г. Нидермайер
78'
Ф. Костич
83'
Т. Вернер
73'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
ГОЛ! 5:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Д. Швааб
83'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
81'
80'
Желтая карточка
Ю. Полански
ГОЛ! 4:1!
Ф. Костич
Пас отдал
С. Ди
78'
73'
ГОЛ! 3:1!
А. Крамарич
Пас отдал
Н. Амири
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Кравец
68'
59'
Желтая карточка
Н. Зюле
ГОЛ! 3:0!
Г. Нидермайер
Пас отдал
Ф. Костич
51'
45'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Д. Хамад
45'
Замена
Э. Варгас
️️️️
М. Ут
Замена
Ф. Кляйн
️️️️
К. Гентнер
45'
ГОЛ! 2:0!
Л. Рупп
Пас отдал
А. Кравец
42'
35'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Э. Бичакчич
Желтая карточка
А. Кравец
15'
ГОЛ! 1:0!
Г. Нидермайер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
3-4-2-1
22
Тытонь
2
Инсуа
5
Швааб
5
Нидермайер
6
Гросскройц
20
Ди
4
Гентнер
10
Рупп
18
Костич
10
Дидави
11
Кравец
3-2-3-2
1
Бауманн
25
Зюле
5
Шер
4
Бичакчич
3
Кадержабек
22
Тольян
10
Амири
6
Хамад
8
Полански
31
Фолланд
13
Ут
4
Гентнер
17
Кляйн
17
Кляйн
4
Гентнер
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
11
Кравец
11
Вернер
11
Вернер
11
Кравец
6
Хамад
7
Шмид
7
Шмид
6
Хамад
13
Ут
11
Варгас
11
Варгас
13
Ут
4
Бичакчич
27
Крамарич
27
Крамарич
4
Бичакчич
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
9
Ян Климент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
9
Ян Климент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
Главный тренер
Юрген Крамни
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
МХПАрена
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