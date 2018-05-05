Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 05 мая 2018
Штутгарт
05.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
25'
М. Гомес
74'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
Желтая карточка
Д. Аого
80'
Желтая карточка
Р. Цилер
80'
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
74'
Вторая желтая
С. Аскасибар
65'
Желтая карточка
К. Гентнер
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
25'
Желтая карточка
Т. Баумгартль
8'
Желтая карточка
С. Аскасибар
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
3-2-3-2
20
Цилер
28
Бадштубер
2
Инсуа
3
Аого
32
Баумгартль
28
Павар
27
Томми
25
Аскасибар
4
Гентнер
10
Гинчек
27
Гомес
2-1-3-2
1
Бауманн
6
Нордтвейт
7
Фогт
27
Гриллич
10
Рупп
10
Амири
7
Цубер
13
Ут
27
Крамарич
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Хоффенхайм
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+