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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Штутгарт
Хоффенхайм - Штутгарт: обзор матча 25 февраля 2022
Хоффенхайм
25.02.2022, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
85'
К. Баумгартнер
90'
К. Баумгартнер
58'
В. Эндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Штутгарт
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Ферстер
ГОЛ! 2:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Я. Брун-Ларсен
90'
86'
Замена
Э. Томми
️️️️
О. Мармуш
ГОЛ! 1:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
С. Руди
85'
81'
Желтая карточка
В. Антон
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Ж. Рюттер
81'
73'
Замена
Р. Массимо
️️️️
П. Штенцель
Замена
А. Штиллер
️️️️
И. Бебу
70'
Замена
М. Даббур
️️️️
П. Кадержабек
70'
58'
ГОЛ! 0:1!
В. Эндо
Пас отдал
С. Калайджич
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
58'
46'
Замена
С. Калайджич
️️️️
К. Фюрих
Желтая карточка
Б. Хюбнер
45'
+4
37'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
О. Мангала
Желтая карточка
К. Баумгартнер
33'
Желтая карточка
Д. Гайгер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
11
Саша Калайджич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бауманн
22
Раум
21
Хюбнер
4
Пош
3
Кадержабек
27
Гриллич
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Бебу
10
Рюттер
27
Крамарич
3-4-1-2
21
Мюллер
15
Мавропанос
3
Антон
16
Каразор
15
Штенцель
3
Эндо
23
Мангала
21
Ито
10
Фюрих
22
Мармуш
8
Томаш
9
Бебу
6
Штиллер
6
Штиллер
9
Бебу
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
10
Рюттер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
10
Рюттер
3
Кадержабек
9
Даббур
9
Даббур
3
Кадержабек
22
Мармуш
27
Томми
27
Томми
22
Мармуш
23
Мангала
10
Ферстер
10
Ферстер
23
Мангала
15
Штенцель
15
Массимо
15
Массимо
15
Штенцель
10
Фюрих
11
Калайджич
11
Калайджич
10
Фюрих
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Фабиан Бредлов
ВР
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
25
Лилиан Эглофф
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
25
Лилиан Эглофф
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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