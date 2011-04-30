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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Штутгарт
Хоффенхайм - Штутгарт: обзор матча 30 апреля 2011
Хоффенхайм
30.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
14'
П. Млапа
63'
Какау
68'
З. Кузманович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Штутгарт
Замена
М. Дельпьер
️️️️
Какау
Замена
К. Гентнер
️️️️
Т. Хайнал
Замена
В. Ибишевич
️️️️
А. Бек
ГОЛ с пенальти! 1:2!
З. Кузманович
Желтая карточка
И. Ворса
Замена
А. Ибертсбергер
️️️️
Р. Фирмино
ГОЛ! 1:1!
Какау
Пас отдал
М. Харник
Замена
П. Погребняк
️️️️
С. Оказаки
Желтая карточка
Какау
Желтая карточка
Т. Хайнал
Желтая карточка
А. Бек
ГОЛ! 1:0!
П. Млапа
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Какау
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-2-1-1-3
22
Штарке
5
Комппер
25
Ворса
32
Бек
28
Брафхайд
5
Алаба
13
Руди
10
Сигурдссон
9
Фирмино
8
Бабел
26
Млапа
4-3-3
26
Ульрайх
23
Булахруз
5
Нидермайер
35
Таски
15
Бока
15
Хайнал
28
Треш
8
Кузманович
30
Оказаки
22
Харник
18
Какау
9
Фирмино
26
Ибертсбергер
26
Ибертсбергер
9
Фирмино
32
Бек
11
Ибишевич
11
Ибишевич
32
Бек
18
Какау
15
Дельпьер
15
Дельпьер
18
Какау
15
Хайнал
4
Гентнер
4
Гентнер
15
Хайнал
30
Оказаки
88
Погребняк
88
Погребняк
30
Оказаки
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
38
Кай Хердлинг
ЦП
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Марко Пеццаули
22
Марк Циглер
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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