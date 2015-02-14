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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Штутгарт
Хоффенхайм - Штутгарт: обзор матча 14 февраля 2015
Хоффенхайм
14.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
30'
Р. Фирмино
90+3'
С. Руди
39'
Г. Сакаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Штутгарт
ГОЛ! 2:1!
С. Руди
Пас отдал
К. Фолланд
90'
+3
87'
Замена
С. Ди
️️️️
М. Харник
Замена
Д. Тольян
️️️️
Д. Абрахам
84'
79'
Желтая карточка
К. Гентнер
78'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Ф. Кляйн
Замена
А. Модест
️️️️
С. Шипплок
72'
70'
Замена
А. Максим
️️️️
М. Ляйтнер
Желтая карточка
Д. Абрахам
61'
Замена
С. Салихович
️️️️
Н. Амири
57'
43'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
39'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сакаи
35'
Желтая карточка
Т. Вернер
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
30'
Желтая карточка
С. Шипплок
25'
Желтая карточка
П. Швеглер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-3-3
1
Бауманн
4
Бичакчич
19
Абрахам
22
Ким Чжин-Су
32
Бек
10
Амири
27
Швеглер
13
Руди
31
Фолланд
9
Фирмино
22
Шипплок
3-2-3-2
26
Ульрайх
2
Сакаи
5
Нидермайер
17
Кляйн
32
Баумгартль
14
Глоушек
4
Гентнер
78
Ляйтнер
21
Ромеу
11
Вернер
22
Харник
19
Абрахам
22
Тольян
22
Тольян
19
Абрахам
10
Амири
23
Салихович
23
Салихович
10
Амири
22
Шипплок
27
Модест
27
Модест
22
Шипплок
22
Харник
20
Ди
20
Ди
22
Харник
78
Ляйтнер
44
Максим
44
Максим
78
Ляйтнер
17
Кляйн
11
Ибишевич
11
Ибишевич
17
Кляйн
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
38
Кай Хердлинг
ЦП
6
Николай Рапп
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
6
Николай Рапп
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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