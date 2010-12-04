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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 04 декабря 2010
Штутгарт
04.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
37'
М. Харник
13'
С. Салихович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
Желтая карточка
Какау
+2
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
С. Салихович
Замена
З. Кузманович
️️️️
Ф. Дежен
Желтая карточка
М. Харник
Замена
П. Млапа
️️️️
Д. Ба
Желтая карточка
Т. Вайс
Желтая карточка
С. Салихович
Замена
П. Погребняк
️️️️
М. Ба
Замена
К. Молинаро
️️️️
А. Бока
Замена
Т. Вайс
️️️️
В. Ибишевич
Красная карточка
И. Ворса
ГОЛ! 1:1!
М. Харник
Пас отдал
Какау
Желтая карточка
А. Бока
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Салихович
Пас отдал
А. Бек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
(К)
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
13
Себастьян Руди
АП
7
Борис Вукчевич
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
28
Принс Тагое
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-4-2
26
Ульрайх
15
Бока
15
Дельпьер
35
Таски
4
Дежен
4
Гентнер
28
Треш
13
Ба
10
Гебхарт
22
Харник
18
Какау
4-1-3-2
34
Хаас
32
Бек
5
Комппер
25
Ворса
26
Ибертсбергер
14
Густаво
7
Вукчевич
13
Руди
23
Салихович
11
Ибишевич
19
Ба
15
Бока
3
Молинаро
3
Молинаро
15
Бока
4
Дежен
8
Кузманович
8
Кузманович
4
Дежен
13
Ба
88
Погребняк
88
Погребняк
13
Ба
11
Ибишевич
0
Вайс
0
Вайс
11
Ибишевич
23
Салихович
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
23
Салихович
19
Ба
26
Млапа
26
Млапа
19
Ба
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
Главный тренер
Йенс Келлер
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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