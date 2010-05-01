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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 01 мая 2010
Вильярреал
01.05.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 35 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
67'
Х. Льоренте
19'
Л. Месси
34'
Хави
42'
Б. Кркич
88'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Барселона
Замена
Жеффрен
️️️️
Л. Месси
ГОЛ! 1:4!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Б. Кркич
Замена
Д. Фустер
️️️️
Д. Росси
Замена
Я. Туре
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
К. Пуйоль
ГОЛ! 1:3!
Х. Льоренте
Пас отдал
Нилмар
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
С. Кейта
Замена
М. Сенна
️️️️
А. Ибагаса
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Кани
ГОЛ! 0:3!
Б. Кркич
Желтая карточка
Х. Капдевила
ГОЛ! 0:2!
Хави
Желтая карточка
Гонсало
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
21
Бруно
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
19
Давид Фустер
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Гонсало
2
Годин
6
Лопес
8
Касорла
21
Бруно
7
Ибагаса
8
Кани
7
Нилмар
25
Росси
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
17
Максвелл
6
Хави
5
Бускетс
20
Кейта
9
Педро
10
Месси
9
Кркич
7
Ибагаса
19
Сенна
19
Сенна
7
Ибагаса
25
Росси
19
Фустер
19
Фустер
25
Росси
8
Кани
12
Льоренте
12
Льоренте
8
Кани
5
Бускетс
42
Туре
42
Туре
5
Бускетс
10
Месси
9
Жеффрен
9
Жеффрен
10
Месси
9
Кркич
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Кркич
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вильярреал - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 23:55 (прямая)
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