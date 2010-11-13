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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 13 ноября 2010
Барселона
13.11.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
23'
Д. Вилья
58'
Л. Месси
83'
Л. Месси
26'
Нилмар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вильярреал
+3
Желтая карточка
М. Сенна
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Хави
Замена
М. Рубен
️️️️
Д. Росси
Замена
Адриано
️️️️
Максвелл
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
А. Лопес
Замена
С. Кейта
️️️️
Д. Вилья
Замена
М. Сенна
️️️️
Кани
Желтая карточка
Максвелл
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
+1
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
Э. Абидаль
ГОЛ! 1:1!
Нилмар
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
А. Иньеста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
(К)
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
22
Абидаль
5
Пуйоль
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
24
Марчена
37
Мусаккио
6
Капдевила
8
Кани
6
Валеро
21
Бруно
8
Касорла
7
Нилмар
25
Росси
17
Максвелл
3
Адриано
3
Адриано
17
Максвелл
6
Хави
14
Маскерано
14
Маскерано
6
Хави
7
Вилья
20
Кейта
20
Кейта
7
Вилья
6
Валеро
10
Монтеро
10
Монтеро
6
Валеро
8
Кани
19
Сенна
19
Сенна
8
Кани
25
Росси
15
Рубен
15
Рубен
25
Росси
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Барселона - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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