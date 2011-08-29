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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 29 августа 2011
Барселона
29.08.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
5 : 0
Завершен
Вильярреал
25'
Т. Алькантара
45'
С. Фабрегас
47'
А. Санчес
52'
Л. Месси
74'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вильярреал
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
М. Вакасо
ГОЛ! 5:0!
Л. Месси
Пас отдал
Т. Алькантара
Замена
Джонатан
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Д. Вилья
️️️️
Педро
Замена
М. Вакасо
️️️️
Кани
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
Замена
М. Сенна
️️️️
Нилмар
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
А. Санчес
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
Пас отдал
Т. Алькантара
ГОЛ! 2:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
Х. Маскерано
ГОЛ! 1:0!
Т. Алькантара
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
К. Сапата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
8
Кани
ЛП
24
Карлос Марчена
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Джонатан
ЦП
6
Хави
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Мариньо
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
3-1-3-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
5
Бускетс
14
Маскерано
20
Кейта
4
Фабрегас
8
Иньеста
6
Алькантара
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
4-4-2
13
Лопес
25
Сапата
37
Мусаккио
2
Гонсало
3
Ориоль
6
Валеро
24
Марчена
21
Бруно
8
Кани
7
Нилмар
25
Росси
4
Фабрегас
6
Джонатан
6
Джонатан
4
Фабрегас
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
9
Педро
7
Вилья
7
Вилья
9
Педро
6
Валеро
17
Камуньяс
17
Камуньяс
6
Валеро
7
Нилмар
19
Сенна
19
Сенна
7
Нилмар
8
Кани
22
Вакасо
22
Вакасо
8
Кани
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Диего Мариньо
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Барселона - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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