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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 11 февраля 2015
Барселона
11.02.2015, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
3 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Вильярреал
40'
Л. Месси
50'
А. Иньеста
63'
Ж. Пике
49'
М. Тригерос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Вильярреал
Желтая карточка
Л. Суарес
84'
72'
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Черышев
Пенальти не реализован!
Неймар
70'
69'
Желтая карточка
М. Тригерос
Замена
И. Ракитич
️️️️
Рафинья
66'
64'
Желтая карточка
Т. Пина
ГОЛ! 3:1!
Ж. Пике
Пас отдал
Л. Месси
63'
51'
Замена
А. Рукавина
️️️️
Джонатан
ГОЛ! 2:1!
А. Иньеста
50'
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Тригерос
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
40'
32'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Бруно
29'
Травма
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
12
Рафинья
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Томас Пина
ОП
6
Джонатан
ЦП
21
Бруно
(К)
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
22
Матье
3
Пике
10
Алвес
14
Маскерано
12
Рафинья
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-1-2-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
4
Руис
24
Коста
17
Пина
6
Джонатан
21
Бруно
10
Дос Сантос
90
Черышев
10
Вьетто
12
Рафинья
11
Ракитич
11
Ракитич
12
Рафинья
90
Черышев
16
Гомес
16
Гомес
90
Черышев
6
Джонатан
2
Рукавина
2
Рукавина
6
Джонатан
21
Бруно
14
Тригерос
14
Тригерос
21
Бруно
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 21:55 (прямая)
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