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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 04 марта 2015
Вильярреал
04.03.2015, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 3
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Барселона
39'
Джонатан
3'
Неймар
73'
Л. Суарес
88'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Вильярреал - Барселона
88'
ГОЛ! 1:3!
Неймар
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
82'
76'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Маскерано
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
75'
73'
ГОЛ! 1:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Х. Маскерано
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Д. Черышев
70'
Красная карточка
Т. Пина
65'
64'
Замена
Хави
️️️️
Рафинья
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
И. Уче
62'
50'
Желтая карточка
Ж. Пике
43'
Замена
Ж. Матье
️️️️
С. Бускетс
41'
Травма
С. Бускетс
ГОЛ! 1:1!
Джонатан
Пас отдал
Х. Коста
39'
Желтая карточка
Д. Черышев
37'
Желтая карточка
Джонатан
34'
3'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Томас Пина
ОП
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Рафинья
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Вильярреал
40
Мигель Баньюс
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
4-1-2-2-1
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
4
Руис
2
Гаспар
17
Пина
6
Джонатан
14
Тригерос
90
Черышев
14
Уче
10
Вьетто
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
33
Монтойя
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
12
Рафинья
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
90
Черышев
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
90
Черышев
14
Уче
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Уче
5
Бускетс
22
Матье
22
Матье
5
Бускетс
14
Маскерано
11
Ракитич
11
Ракитич
14
Маскерано
12
Рафинья
6
Хави
6
Хави
12
Рафинья
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
40
Мигель Баньюс
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
40
Мигель Баньюс
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Вильярреал - Барселона
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 21:55 (прямая)
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