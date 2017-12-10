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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 10 декабря 2017
Вильярреал
10.12.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 15 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
72'
Л. Суарес
83'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Барселона
Желтая карточка
А. Гонсалес
86'
83'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
72'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
П. Алькасер
Желтая карточка
С. Бакамбу
61'
45'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-3-2-1
1
Асенхо
35
Семеду
27
Гонсалес
4
Руис
24
Коста
16
Родри
2
Гаспар
21
Сориано
14
Тригерос
94
Бакамбу
3-4-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
4
Вермален
3
Пике
18
Паулиньо
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Роберто
10
Месси
4
Суарес
9
Суарес
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Иньиго Перес
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вильярреал - Барселона
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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