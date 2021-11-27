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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 27 ноября 2021
Вильярреал
27.11.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 3
Завершен
Барселона
76'
С. Чуквуэзе
48'
Ф. де Йонг
88'
М. Депай
90+4'
Ф. Коутиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Барселона
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Д. Раба
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:2!
М. Депай
Замена
Д. Раба
️️️️
М. Тригерос
84'
80'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Н. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
А. Данжума
76'
71'
Замена
О. Мингеса
️️️️
Ж. Альба
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
65'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
65'
48'
ГОЛ! 0:1!
Ф. де Йонг
44'
Желтая карточка
Ж. Пике
26'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Й. Пино
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
4-1-2-3
28
Рульи
23
Педраса
14
Торрес
39
Альбиоль
8
Фойт
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
16
Гомес
7
Данжума
10
Пино
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
33
Араухо
3
Пике
24
Гарсия
18
Альба
5
Бускетс
6
Гонсалес
6
Гави
21
де Йонг
10
Эз Абде
10
Депай
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
14
Тригерос
19
Раба
19
Раба
14
Тригерос
6
Гонсалес
11
Коутиньо
11
Коутиньо
6
Гонсалес
18
Альба
30
Мингеса
30
Мингеса
18
Альба
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Вильярреал - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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