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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 27 января 2024
Барселона
27.01.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
3 : 5
Завершен
Вильярреал
60'
И. Гюндоган
68'
Педри
71'
Э. Байи (АГ)
41'
Ж. Морено
54'
И. Акомах
84'
Г. Гедеш
90+9'
А. Серлот
90+12'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Вильярреал
90'
+12
ГОЛ! 3:5!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Г. Гедеш
90'
+9
ГОЛ! 3:4!
А. Серлот
90'
+4
Желтая карточка
Х. Куэнка
Желтая карточка
Р. Араухо
89'
89'
Желтая карточка
Й. Москера
84'
ГОЛ! 3:3!
Г. Гедеш
Пас отдал
А. Серлот
78'
Замена
Й. Москера
️️️️
К. Фемения
78'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Ж. Морено
Замена
В. Роке
️️️️
Р. Левандовски
77'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Э. Байи
71'
71'
Замена
А. Манди
️️️️
А. Морено
71'
Замена
Э. Капу
️️️️
А. Баэна
68'
Желтая карточка
Э. Байи
Желтая карточка
Р. Левандовски
68'
ГОЛ! 2:2!
Педри
Пас отдал
И. Гюндоган
68'
ГОЛ! 1:2!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Левандовски
60'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ж. Феликс
58'
58'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
И. Акомах
54'
ГОЛ! 0:2!
И. Акомах
Замена
П. Кубарси
️️️️
А. Кристенсен
46'
Замена
Педри
️️️️
О. Ромеу
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
А. Серлот
Желтая карточка
О. Ромеу
33'
16'
Желтая карточка
А. Баэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К)
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
(К)
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
31
Диего Кочен
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-3-1-2
1
Пенья
23
Кунде
15
Кристенсен
33
Араухо
22
Форт
21
де Йонг
21
Ромеу
20
Гюндоган
10
Ямаль
79
Феликс
9
Левандовски
4-1-1-2-2
1
Йоргенсен
17
Фемения
3
Байи
4
Куэнка
5
Морено
13
Коклен
14
Комесанья
11
Акомах
10
Баэна
9
Серлот
7
Морено
15
Кристенсен
5
Кубарси
5
Кубарси
15
Кристенсен
21
Ромеу
8
Педри
8
Педри
21
Ромеу
79
Феликс
14
Торрес
14
Торрес
79
Феликс
9
Левандовски
9
Роке
9
Роке
9
Левандовски
17
Фемения
15
Москера
15
Москера
17
Фемения
5
Морено
2
Манди
2
Манди
5
Морено
10
Баэна
6
Капу
6
Капу
10
Баэна
11
Акомах
11
Гедеш
11
Гедеш
11
Акомах
7
Морено
25
Моралес
25
Моралес
7
Морено
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
13
Андер Астралага
ВР
31
Диего Кочен
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Икер Альварес
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
31
Диего Кочен
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Вильярреал
4
4
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
10
0
Нарушения
8
13
Офсайды
0
3
Количество передач
663
270
Сейвы
1
7
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.18
2.17
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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