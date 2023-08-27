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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 27 августа 2023
Вильярреал
27.08.2023, воскресенье, 18:30
Испания. Примера, 3 тур
3 : 4
Завершен
Барселона
26'
Х. Фойт
40'
А. Серлот
50'
А. Баэна
12'
Гави
15'
Ф. де Йонг
68'
Ф. Торрес
71'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Барселона
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Д. Парехо
86'
83'
Желтая карточка
Э. Гарсия
Желтая карточка
М. Габбиа
80'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
А. Баэна
77'
76'
Замена
А. Фати
️️️️
Л. Ямаль
71'
ГОЛ! 3:4!
Р. Левандовски
Замена
И. Акомах
️️️️
Ж. Морено
70'
Замена
С. Комесанья
️️️️
Р. Террац
70'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Э. Капу
70'
68'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Торрес
63'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
О. Ромеу
Желтая карточка
Р. Террац
57'
ГОЛ! 3:2!
А. Баэна
Пас отдал
А. Педраса
50'
46'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
А. Кристенсен
Желтая карточка
Х. Фойт
45'
+6
45'
+6
Желтая карточка
Р. Левандовски
44'
Желтая карточка
Л. Ямаль
ГОЛ! 2:2!
А. Серлот
Пас отдал
А. Педраса
40'
ГОЛ! 1:2!
Х. Фойт
Пас отдал
А. Баэна
26'
15'
ГОЛ! 0:2!
Ф. де Йонг
12'
ГОЛ! 0:1!
Гави
Пас отдал
Л. Ямаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Илиас Акомах
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
4-2-1-1-2
1
Йоргенсен
23
Педраса
46
Габбиа
4
Куэнка
8
Фойт
11
Террац
6
Капу
10
Парехо
10
Баэна
9
Серлот
7
Морено
3-5-1-1
1
тер Стеген
23
Кунде
15
Кристенсен
3
Алонсо
6
Роберто
21
Ромеу
21
де Йонг
6
Гави
20
Гюндоган
10
Ямаль
9
Левандовски
11
Террац
14
Комесанья
14
Комесанья
11
Террац
6
Капу
4
Суарес
4
Суарес
6
Капу
10
Парехо
22
Бреретон
22
Бреретон
10
Парехо
7
Морено
11
Акомах
11
Акомах
7
Морено
10
Баэна
25
Моралес
25
Моралес
10
Баэна
15
Кристенсен
24
Гарсия
24
Гарсия
15
Кристенсен
10
Ямаль
31
Фати
31
Фати
10
Ямаль
21
Ромеу
14
Торрес
14
Торрес
21
Ромеу
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Вильярреал - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Okko
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