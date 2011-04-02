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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 02 апреля 2011
Вильярреал
02.04.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
67'
Ж. Пике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Барселона
+3
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
Джонатан
️️️️
И. Афеллай
Замена
Б. Кркич
️️️️
Д. Вилья
Замена
Кани
️️️️
К. Марчена
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пике
Пас отдал
С. Бускетс
Замена
Нилмар
️️️️
М. Рубен
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Л. Месси
️️️️
С. Кейта
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Ж. Пике
16'
Травма
Х. Маскерано
Желтая карточка
Бруно
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
24
Карлос Марчена
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЛФ
7
Давид Вилья
ЦФ
8
Андрес Иньеста
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
21
Катала
2
Гонсало
37
Мусаккио
2
Гаспар
8
Касорла
24
Марчена
21
Бруно
6
Валеро
25
Росси
15
Рубен
4-3-3
26
Вальдес
10
Алвес
5
Бускетс
3
Пике
3
Адриано
6
Алькантара
14
Маскерано
20
Кейта
8
Иньеста
7
Вилья
17
Афеллай
24
Марчена
8
Кани
8
Кани
24
Марчена
15
Рубен
7
Нилмар
7
Нилмар
15
Рубен
17
Афеллай
6
Джонатан
6
Джонатан
17
Афеллай
20
Кейта
10
Месси
10
Месси
20
Кейта
7
Вилья
9
Кркич
9
Кркич
7
Вилья
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вильярреал - Барселона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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