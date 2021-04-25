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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 25 апреля 2021
Вильярреал
25.04.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
26'
С. Чуквуэзе
28'
А. Гризманн
35'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Барселона
90'
+3
Желтая карточка
О. Мингеса
Замена
М. Гаспар
️️️️
Р. Альбиоль
89'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
89'
88'
Замена
Р. Араухо
️️️️
С. Бускетс
82'
Желтая карточка
С. Бускетс
80'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Гризманн
Замена
М. Гомес
️️️️
Э. Капу
76'
Желтая карточка
П. Торрес
74'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
66'
Красная карточка
М. Тригерос
65'
64'
Замена
И. Мориба
️️️️
Педри
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Морено
60'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
П. Алькасер
60'
50'
Желтая карточка
А. Гризманн
46'
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Дест
35'
ГОЛ! 1:2!
А. Гризманн
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
О. Мингеса
ГОЛ! 1:0!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
П. Торрес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Асенхо
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
7
Морено
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
30
Мингеса
3
Пике
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
18
Альба
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
7
Гризманн
5
Морено
2
Эступиньян
2
Эступиньян
5
Морено
39
Альбиоль
2
Гаспар
2
Гаспар
39
Альбиоль
9
Алькасер
13
Коклен
13
Коклен
9
Алькасер
6
Капу
16
Гомес
16
Гомес
6
Капу
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
8
Дест
6
Роберто
6
Роберто
8
Дест
5
Бускетс
33
Араухо
33
Араухо
5
Бускетс
8
Педри
6
Мориба
6
Мориба
8
Педри
7
Гризманн
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Гризманн
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Вильярреал - Барселона
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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