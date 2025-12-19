Введите ваш ник на сайте
«Реал Овьедо» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 20 декабря с коэффициентом 1.80

19 декабря 2025 8:00
20 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги «Реал Овьедо» на своем поле примет «Сельту». Команды решают разные задачи в текущем сезоне: хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, а гости продолжают борьбу за место в верхней части таблицы. Форма соперников и их текущие серии заметно контрастируют, что напрямую влияет на ожидания от предстоящей встречи.

«Реал Овьедо»

«Реал Овьедо» после 16 туров располагается на 19-й строчке, имея всего 10 очков. Команда не может выиграть уже 9 матчей подряд в чемпионате, а в последнем туре была разгромлена «Севильей» со счетом 0:4. Атака хозяев остается одной из самых слабых в лиге: за последние пять матчей команда не забила ни одного мяча, а средний показатель результативности составляет 0,00 гола за игру. При этом оборона также нестабильна – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. Несмотря на это, дома «Реал Овьедо» традиционно играет плотнее и регулярно навязывает борьбу «Сельте».

«Сельта»

«Сельта» подходит к матчу в более уверенном состоянии. Команда занимает 8-е место с 22 очками и в прошлом туре обыграла «Атлетик» со счетом 2:0. В последних пяти матчах чемпионата галисийцы забили 8 голов при среднем показателе 1,60 за игру и пропустили 5 мячей. Особенно стоит отметить выездную серию – «Сельта» выиграла четыре гостевых матча подряд в Ла Лиге, что делает ее фаворитом предстоящей встречи.

Факты о командах

«Реал Овьедо»

  • Не выигрывает в 10 последних матчах Ла Лиги
  • Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей против «Сельты»
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем 1,40 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

«Сельта»

  • Побеждает в 4 последних гостевых матчах Ла Лиги
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1,60 забитого гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1,00 гола за игру

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
Брайтон
1 : 0
23.08.2011
Сандерленд

Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Сельта»

С учетом формы команд и турнирного положения «Сельта» выглядит более сбалансированной и стабильной стороной. Однако фактор домашнего поля и статистика личных встреч позволяют ожидать упорного матча с ограниченным количеством моментов. Вероятен сценарий, при котором гости добьются положительного результата, но игра не станет результативной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сельты» с форой (0) – коэффициент 1.80
  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.85

1.80
Победа «Сельты» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Сандерленд Брайтон
