20 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги «Реал Овьедо» на своем поле примет «Сельту». Команды решают разные задачи в текущем сезоне: хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, а гости продолжают борьбу за место в верхней части таблицы. Форма соперников и их текущие серии заметно контрастируют, что напрямую влияет на ожидания от предстоящей встречи.

«Реал Овьедо»

«Реал Овьедо» после 16 туров располагается на 19-й строчке, имея всего 10 очков. Команда не может выиграть уже 9 матчей подряд в чемпионате, а в последнем туре была разгромлена «Севильей» со счетом 0:4. Атака хозяев остается одной из самых слабых в лиге: за последние пять матчей команда не забила ни одного мяча, а средний показатель результативности составляет 0,00 гола за игру. При этом оборона также нестабильна – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. Несмотря на это, дома «Реал Овьедо» традиционно играет плотнее и регулярно навязывает борьбу «Сельте».

«Сельта»

«Сельта» подходит к матчу в более уверенном состоянии. Команда занимает 8-е место с 22 очками и в прошлом туре обыграла «Атлетик» со счетом 2:0. В последних пяти матчах чемпионата галисийцы забили 8 голов при среднем показателе 1,60 за игру и пропустили 5 мячей. Особенно стоит отметить выездную серию – «Сельта» выиграла четыре гостевых матча подряд в Ла Лиге, что делает ее фаворитом предстоящей встречи.

Факты о командах

«Реал Овьедо»

Не выигрывает в 10 последних матчах Ла Лиги

Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей против «Сельты»

Забивает в 6 последних матчах

В среднем 1,40 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

«Сельта»