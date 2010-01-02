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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 02 января 2010
Барселона
02.01.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
8'
Педро
51'
Д. Фустер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вильярреал
Желтая карточка
И. Маркано
Замена
Д. Росси
️️️️
Нилмар
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
С. Касорла
Замена
А. Иньеста
️️️️
Джонатан
Желтая карточка
Бруно
ГОЛ! 1:1!
Д. Фустер
Пас отдал
Кани
Желтая карточка
Д. Фустер
Желтая карточка
К. Пуйоль
Желтая карточка
Х. Вента
ГОЛ! 1:0!
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Давид Фустер
АП
8
Кани
ПВ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
22
Абидаль
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
6
Джонатан
9
Педро
12
Анри
11
Ибрагимович
4-2-3-1
13
Лопес
18
Вента
2
Годин
5
Маркано
6
Капдевила
19
Сенна
21
Бруно
8
Кани
19
Фустер
8
Касорла
7
Нилмар
6
Джонатан
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Джонатан
8
Касорла
0
Эскудеро
0
Эскудеро
8
Касорла
7
Нилмар
25
Росси
25
Росси
7
Нилмар
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Хавьер Олива
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Вильярреал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес
(Оренсе)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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