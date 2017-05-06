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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 06 мая 2017
Барселона
06.05.2017, суббота, 19:30
Испания. Примера, 36 тур
4 : 1
Завершен
Вильярреал
21'
Неймар
45'
Л. Месси
69'
Л. Суарес
82'
Л. Месси (П)
32'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вильярреал
83'
Замена
Адриан
️️️️
С. Бакамбу
Замена
А. Гомеш
️️️️
И. Ракитич
83'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Л. Месси
82'
81'
Желтая карточка
Х. Коста
Замена
Х. Маскерано
️️️️
С. Роберто
78'
77'
Желтая карточка
М. Мусаккио
Замена
Ж. Альба
️️️️
Л. Динь
75'
72'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
72'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Сольдадо
72'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Р. Сориано
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
69'
Желтая карточка
А. Иньеста
64'
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
45'
32'
ГОЛ! 1:1!
С. Бакамбу
ГОЛ! 1:0!
Неймар
21'
19'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
С. Роберто
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЛП
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ПП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
3-4-2-1
1
тер Стеген
12
Динь
3
Пике
14
Умтити
8
Иньеста
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Роберто
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-1-3-2
1
Андрес
2
Гаспар
37
Мусаккио
27
Гонсалес
24
Коста
16
Родри
6
Джонатан
14
Тригерос
21
Сориано
9
Сольдадо
94
Бакамбу
12
Динь
18
Альба
18
Альба
12
Динь
6
Роберто
14
Маскерано
14
Маскерано
6
Роберто
11
Ракитич
20
Гомеш
20
Гомеш
11
Ракитич
9
Сольдадо
11
Сансоне
11
Сансоне
9
Сольдадо
21
Сориано
70
Кастильехо
70
Кастильехо
21
Сориано
94
Бакамбу
20
Адриан
20
Адриан
94
Бакамбу
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
24
Яспер Силлессен
ВР
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
19
Рафаэль Борре
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Барселона - Вильярреал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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