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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 12 февраля 2023
Вильярреал
12.02.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
18'
Педри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Барселона
89'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ф. Кессье
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
А. Баэна
83'
Замена
Й. Мохика
️️️️
А. Морено
83'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Х. Луис Моралес
83'
82'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Рафинья
81'
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
А. Морено
71'
Желтая карточка
Д. Парехо
62'
58'
Желтая карточка
Ж. Кунде
56'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
Желтая карточка
А. Баэна
49'
43'
Желтая карточка
Р. Араухо
Желтая карточка
П. Торрес
38'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ф. Коклен
35'
Травма
Ф. Коклен
33'
18'
ГОЛ! 0:1!
Педри
Пас отдал
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Йереми Пино
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Алекс Баэна
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Гави
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
3-4-1-1-1
25
Рейна
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
5
Морено
6
Капу
13
Коклен
10
Пино
10
Парехо
10
Баэна
25
Моралес
4-3-2-1
1
тер Стеген
23
Кунде
33
Араухо
15
Кристенсен
3
Бальде
19
Кессье
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
6
Гави
9
Левандовски
5
Морено
22
Мохика
22
Мохика
5
Морено
25
Моралес
14
Тригерос
14
Тригерос
25
Моралес
13
Коклен
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
13
Коклен
10
Баэна
14
Ниньо
14
Ниньо
10
Баэна
19
Кессье
18
Альба
18
Альба
19
Кессье
11
Рафинья
14
Торрес
14
Торрес
11
Рафинья
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
1
Икер Альварес
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
Главный тренер
Энрике Сетьен
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Вильярреал - Барселона
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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