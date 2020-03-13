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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 13 марта 2020
Ахмат
13.03.2020, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
10'
О. Роши
89'
Д. Глушаков
26'
К. Рауш
50'
М. Филипп (П)
86'
Д. Скопинцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Динамо
90'
+5
Желтая карточка
Н. Комличенко
Желтая карточка
О. Роши
90'
+2
Замена
А. Мбенг
️️️️
Р. Гиголаев
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Д. Глушаков
89'
86'
ГОЛ! 1:3!
Д. Скопинцев
84'
Замена
С. Игбун
️️️️
С. Шиманьски
Желтая карточка
Б. Бериша
79'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Раванелли
78'
76'
Замена
К. Панченко
️️️️
М. Филипп
67'
Замена
З. Плиев
️️️️
К. Рауш
Замена
А. Понсе
️️️️
Ф. Визеу
58'
Желтая карточка
Р. Уциев
50'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Филипп
Желтая карточка
В. Анхель
48'
Желтая карточка
Раванелли
45'
+2
42'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Желтая карточка
Е. Харин
31'
26'
ГОЛ! 1:1!
К. Рауш
Пас отдал
М. Филипп
ГОЛ! 1:0!
О. Роши
Пас отдал
Раванелли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
12
Раванелли
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Динамо
45
Дэвид Сангаре
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
3-3-2-2
1
Городов
13
Семенов
4
Анхель
40
Уциев
13
Гиголаев
88
Глушаков
21
Роши
59
Харин
12
Раванелли
9
Визеу
98
Ильин
4-1-2-1-2
1
Шунин
18
Паршивлюк
44
Шунич
18
Ордец
7
Скопинцев
33
Нойштедтер
7
Хильемарк
34
Рауш
17
Шиманьски
26
Филипп
27
Комличенко
12
Раванелли
7
Бериша
7
Бериша
12
Раванелли
13
Гиголаев
11
Мбенг
11
Мбенг
13
Гиголаев
9
Визеу
9
Понсе
9
Понсе
9
Визеу
34
Рауш
3
Плиев
3
Плиев
34
Рауш
26
Филипп
8
Панченко
8
Панченко
26
Филипп
17
Шиманьски
44
Игбун
44
Игбун
17
Шиманьски
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Ахмат - Динамо
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
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