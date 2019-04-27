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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 27 апреля 2019
Динамо
27.04.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ахмат
90'
+5
Желтая карточка
З. Нижич
90'
Замена
Родолфо
️️️️
М. Мохаммади
85'
Замена
О. Роши
️️️️
Раванелли
80'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
Замена
Ф. Черных
️️️️
Е. Луценко
77'
Замена
В. Грулев
️️️️
Жоаозиньо
64'
Желтая карточка
Е. Луценко
59'
Замена
К. Панченко
️️️️
Е. Марков
59'
Желтая карточка
Е. Марков
56'
Желтая карточка
А. Юсупов
54'
Желтая карточка
А. Теттех
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
11
Федор Черных
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
18
Морозов
4
Евгеньев
44
Шунич
34
Козлов
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
55
Теттех
20
Кардозу
20
Марков
48
Луценко
3-2-3-1-1
1
Городов
5
Мохаммади
23
Нижич
13
Семенов
40
Уциев
3
Плиев
4
Шиманьски
11
Исмаэл
19
Иванов
12
Раванелли
9
Балай
22
Жоаозиньо
27
Грулев
27
Грулев
22
Жоаозиньо
48
Луценко
11
Черных
11
Черных
48
Луценко
20
Марков
8
Панченко
8
Панченко
20
Марков
5
Мохаммади
2
Родолфо
2
Родолфо
5
Мохаммади
12
Раванелли
21
Роши
21
Роши
12
Раванелли
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Остались в запасе
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Динамо - Ахмат
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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