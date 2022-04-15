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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 15 апреля 2022
Динамо
15.04.2022, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
59'
Ф. Смолов
79'
К. Тюкавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Ахмат
86'
Замена
Т. Ибишев
️️️️
Е. Харин
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Лаксальт
85'
Замена
В. Грулев
️️️️
Д. Макаров
84'
83'
Желтая карточка
И. Умаев
81'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Трошечкин
80'
Замена
А. Иналкаев
️️️️
И. Коновалов
ГОЛ! 2:0!
К. Тюкавин
Пас отдал
А. Шунин
79'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
С. Шиманьски
73'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
66'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Д. Макаров
59'
53'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Л. Садулаев
53'
Замена
М. Конате
️️️️
С. Себай
50'
Желтая карточка
С. Себай
Желтая карточка
Н. Моро
43'
31'
Желтая карточка
А. Трошечкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шунин
93
Лаксальт
2
Бальбуэна
4
Евгеньев
18
Паршивлюк
74
Фомин
6
Моро
17
Шиманьски
23
Захарян
77
Макаров
90
Смолов
4-2-2-1-1
88
Гудиев
4
Быстров
55
Тодорович
13
Семенов
8
Богосавац
5
Трошечкин
94
Тимофеев
17
Коновалов
7
Садулаев
59
Харин
15
Себай
77
Макаров
27
Грулев
27
Грулев
77
Макаров
93
Лаксальт
7
Скопинцев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
17
Шиманьски
88
Лесовой
88
Лесовой
17
Шиманьски
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
59
Харин
4
Ибишев
4
Ибишев
59
Харин
17
Коновалов
92
Иналкаев
92
Иналкаев
17
Коновалов
7
Садулаев
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Садулаев
15
Себай
13
Конате
13
Конате
15
Себай
5
Трошечкин
10
Умаев
10
Умаев
5
Трошечкин
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Динамо - Ахмат
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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