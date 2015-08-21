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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 21 августа 2015
Ахмат
21.08.2015, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
68'
Маурисио
40'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Динамо
Желтая карточка
Р. Уциев
90'
+4
Желтая карточка
Маурисио
84'
83'
Замена
В. Левин
️️️️
А. Ташаев
82'
Травма
А. Ташаев
Замена
А. Ахъядов
️️️️
Родолфо
80'
69'
Замена
Ф. Дуглас
️️️️
Ю. Жирков
ГОЛ! 1:1!
Маурисио
Пас отдал
Р. Уциев
68'
Желтая карточка
Адилсон
67'
48'
Красная карточка
А. Кокорин
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Р. Мирзов
46'
Замена
А. Мбенг
️️️️
З. Садаев
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Ташаев
Травма
И. Айссати
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Исмаил Айссати
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
4-2-2-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
13
Семенов
2
Родолфо
40
Уциев
21
Адилсон
8
Маурисио
19
Иванов
14
Айссати
9
Садаев
27
Мирзов
4-1-2-2-1
30
Габулов
34
Козлов
15
Губочан
0
Дьяков
18
Морозов
27
Денисов
47
Зобнин
18
Жирков
88
Ташаев
11
Ионов
9
Кокорин
2
Родолфо
33
Ахъядов
33
Ахъядов
2
Родолфо
27
Мирзов
10
Лебеденко
10
Лебеденко
27
Мирзов
9
Садаев
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Садаев
88
Ташаев
88
Левин
88
Левин
88
Ташаев
18
Жирков
6
Дуглас
6
Дуглас
18
Жирков
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
77
Анатолий Катрич
ПВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Ахмат - Динамо
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Лунев Алексей (Новосибирск)
Вертешкин Андрей (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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