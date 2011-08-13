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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 13 августа 2011
Динамо
13.08.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 20 тур
6 : 2
Завершен
Ахмат
30'
А. Воронин
35'
К. Кураньи
45+1'
И. Семшов
49'
А. Юсупов
84'
И. Семшов
90+2'
А. Сапета
7'
Эвертон
87'
Благо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ахмат
ГОЛ! 6:2!
А. Сапета
Пас отдал
А. Самедов
+2
ГОЛ! 5:2!
Благо
Пас отдал
А. Кобенко
ГОЛ! 5:1!
И. Семшов
Пас отдал
З. Мисимович
Пенальти не реализован!
А. Каряка
Желтая карточка
М. Йиранек
Замена
А. Каряка
️️️️
А. Воронин
Замена
А. Кобенко
️️️️
А. Кацаев
Замена
Х. Ксавьер Зенге
️️️️
Тиуи
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
Травма
А. Юсупов
ГОЛ! 4:1!
А. Юсупов
Пас отдал
А. Самедов
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Кокорин
ГОЛ! 3:1!
И. Семшов
Пас отдал
А. Самедов
+1
Желтая карточка
Благо
ГОЛ! 2:1!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Воронин
Замена
Тиуи
️️️️
А. Павленко
ГОЛ! 1:1!
А. Воронин
Пас отдал
К. Кураньи
ГОЛ! 0:1!
Эвертон
Пас отдал
Благо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ЦП
40
Благо
ПП
26
Эвертон
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Ахмат
95
Ризавди Эдилов
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
28
Тиуи
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
20
Семшов
4
Юсупов
19
Самедов
0
Воронин
22
Кураньи
9
Кокорин
4-1-3-2
31
Годзюр
40
Уциев
4
Хаймович
25
Йиранек
33
Ятченко
8
Маурисио
40
Благо
10
Кацаев
8
Павленко
9
Асильдаров
26
Эвертон
0
Воронин
5
Каряка
5
Каряка
0
Воронин
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
9
Кокорин
8
Мисимович
8
Мисимович
9
Кокорин
Тиуи
14
Зенге
14
Зенге
Тиуи
10
Кацаев
20
Кобенко
20
Кобенко
10
Кацаев
8
Павленко
28
Тиуи
28
Тиуи
8
Павленко
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
95
Ризавди Эдилов
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Остались в запасе
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
95
Ризавди Эдилов
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Динамо - Ахмат
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия-2" 16:10 (прямая)
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