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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 19 августа 2012
Динамо
19.08.2012, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
75'
Б. Джуджак
30'
М. Рыбус
83'
М. Рыбус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ахмат
90'
+3
Желтая карточка
Благо
Вторая желтая
К. Кураньи
90'
+2
Замена
К. Нобоа
️️️️
З. Мисимович
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
М. Рыбус
Красная карточка
В. Рыков
82'
79'
Желтая карточка
М. Рыбус
77'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Ф. Кудряшов
ГОЛ! 1:1!
Б. Джуджак
Пас отдал
А. Кокорин
75'
72'
Травма
Ф. Кудряшов
70'
Замена
М. Митришев
️️️️
Р. Уциев
65'
Замена
Маурисио
️️️️
Адилсон
Желтая карточка
К. Кураньи
60'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
А. Юсупов
59'
Желтая карточка
А. Юсупов
58'
54'
Красная карточка
Э. Ндоасель
Замена
И. Шитов
️️️️
Л. Уилкшир
46'
Травма
Л. Уилкшир
36'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Рыбус
Пас отдал
Благо
27'
Желтая карточка
Э. Ндоасель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
8
Звездан Мисимович
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ЦП
40
Благо
АП
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
30
Жонатан Лежар
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
44
Рыков
26
Уилкшир
10
Джуджак
20
Семшов
4
Юсупов
8
Мисимович
22
Кураньи
9
Кокорин
3-2-1-1-2
31
Годзюр
25
Йиранек
24
Коморовски
5
Феррейра
40
Уциев
31
Рыбус
21
Адилсон
40
Благо
10
Лебеденко
80
Ндоасель
26
Уилкшир
24
Шитов
24
Шитов
26
Уилкшир
4
Юсупов
33
Нехайчик
33
Нехайчик
4
Юсупов
8
Мисимович
16
Нобоа
16
Нобоа
8
Мисимович
30
Кудряшов
33
Ятченко
33
Ятченко
30
Кудряшов
21
Адилсон
8
Маурисио
8
Маурисио
21
Адилсон
40
Уциев
95
Митришев
95
Митришев
40
Уциев
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
39
Евгений Фролов
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Динамо - Ахмат
2
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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