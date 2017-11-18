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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 18 ноября 2017
Динамо
18.11.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
62'
Е. Луценко
31'
В. Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ахмат
83'
Желтая карточка
Ф. Сампайо
83'
Замена
Родолфо
️️️️
О. Роши
78'
Замена
Б. Балай
️️️️
А. Мбенг
65'
Замена
Л. Жаба
️️️️
Б. Бериша
Желтая карточка
С. Хольмен
64'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Е. Луценко
63'
ГОЛ! 1:1!
Е. Луценко
Пас отдал
А. Ташаев
62'
Замена
Вандерсон
️️️️
А. Сапета
46'
Замена
С. Соу
️️️️
Н. Обольский
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
В. Анхель
Пас отдал
Исмаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
27
Самба Соу
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
12
Раванелли
АП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
32
Терехов
8
Хольмен
44
Шунич
34
Козлов
23
Соснин
41
Сапета
11
Терехов
88
Ташаев
48
Луценко
9
Обольский
3-2-3-1-1
88
Гудиев
13
Семенов
4
Анхель
14
Сампайо
40
Уциев
3
Плиев
0
Швец
21
Роши
11
Исмаэл
7
Бериша
11
Мбенг
9
Обольский
27
Соу
27
Соу
9
Обольский
48
Луценко
9
Бечирай
9
Бечирай
48
Луценко
41
Сапета
14
Вандерсон
14
Вандерсон
41
Сапета
7
Бериша
8
Лео Жаба
8
Лео Жаба
7
Бериша
21
Роши
2
Родолфо
2
Родолфо
21
Роши
11
Мбенг
9
Балай
9
Балай
11
Мбенг
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Хали Тиам
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
12
Раванелли
АП
1
Евгений Городов
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Хали Тиам
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
1
Евгений Городов
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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