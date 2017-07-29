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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 29 июля 2017
Ахмат
29.07.2017, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
80'
М. Митришев
83'
Родолфо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Динамо
Замена
А. Бацуев
️️️️
Родолфо
87'
84'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
А. Соснин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Родолфо
83'
ГОЛ! 1:0!
М. Митришев
Пас отдал
М. Мохаммади
80'
78'
Желтая карточка
А. Козлов
Желтая карточка
В. Анхель
74'
69'
Замена
Вандерсон
️️️️
К. Панченко
Замена
М. Митришев
️️️️
Раванелли
61'
Замена
Б. Бериша
️️️️
З. Садаев
61'
Желтая карточка
Раванелли
58'
20'
Желтая карточка
А. Сапета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
12
Раванелли
АП
8
Лео Жаба
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
23
Самуэль Хольмен
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Городов
14
Сампайо
2
Родолфо
13
Семенов
5
Мохаммади
40
Уциев
19
Иванов
12
Раванелли
8
Лео Жаба
9
Садаев
3-3-2-2
1
Шунин
34
Козлов
44
Шунич
32
Терехов
41
Сапета
23
Соснин
23
Хольмен
88
Ташаев
11
Ионов
48
Луценко
8
Панченко
9
Садаев
7
Бериша
7
Бериша
9
Садаев
2
Родолфо
95
Бацуев
95
Бацуев
2
Родолфо
12
Раванелли
95
Митришев
95
Митришев
12
Раванелли
8
Панченко
14
Вандерсон
14
Вандерсон
8
Панченко
23
Соснин
9
Бечирай
9
Бечирай
23
Соснин
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Ахмат - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев (Новосибирск)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Лаша Верулидзе (Владикавказ)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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