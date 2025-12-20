Введите ваш ник на сайте
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 21 декабря 2025 с коэффициентом 1.55

20 декабря 2025 9:20
Галатасарай - Касымпаша
21 дек. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Галатасарая» с форой (-1)
Сделать ставку

21 декабря в рамках 17 тура чемпионата Турции «Галатасарай» на своем поле примет «Касымпашу». Лидер турнира продолжает уверенно контролировать ситуацию в верхней части таблицы, тогда как гости ведут борьбу за сохранение позиций в середине чемпионата. Разница в классе и текущей форме команд делает хозяев очевидным фаворитом встречи, однако статистика очных матчей намекает на возможные голы с обеих сторон.

«Галатасарай»

Команда уверенно лидирует в Суперлиге, набрав 39 очков после 16 туров. «Галатасарай» имеет лучшую разницу мячей в турнире и больше всех побед – 12. В последних матчах команда стабильно забивает, но при этом не всегда действует безошибочно в обороне, пропуская в 7 из 9 последних игр. Атака остается ключевой силой – в среднем 1.80 гола за матч за последние пять встреч.

«Касымпаша»

Гости подходят к матчу не в лучшем состоянии. После 16 туров у команды 15 очков и 14 место. «Касымпаша» не выигрывает в трех последних матчах чемпионата и испытывает серьезные трудности в атаке – всего 3 забитых мяча за 5 последних игр. При этом оборона не выглядит надежной, пропуская в среднем 1.20 гола за матч.

Факты о командах

«Галатасарай»

  • Не проигрывает в 16 из 17 последних домашних матчей
  • Забивает в 11 последних матчах против «Касымпаши»
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 матчей)

«Касымпаша»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Касымпаша»

«Галатасарай» должен контролировать ход встречи за счет класса и глубины состава. «Касымпаша» способна навязать борьбу эпизодами, но нестабильная атака гостей вряд ли позволит рассчитывать на очки. При этом хозяева регулярно пропускают, что оставляет шансы на результативный матч.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Галатасарая» с форой (-1) – коэффициент 1.55
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.70

1.55
Победа «Галатасарая» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Турция. Суперлига Касымпаша Галатасарай
