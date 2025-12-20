21 декабря в рамках 17 тура чемпионата Турции «Галатасарай» на своем поле примет «Касымпашу». Лидер турнира продолжает уверенно контролировать ситуацию в верхней части таблицы, тогда как гости ведут борьбу за сохранение позиций в середине чемпионата. Разница в классе и текущей форме команд делает хозяев очевидным фаворитом встречи, однако статистика очных матчей намекает на возможные голы с обеих сторон.
«Галатасарай»
Команда уверенно лидирует в Суперлиге, набрав 39 очков после 16 туров. «Галатасарай» имеет лучшую разницу мячей в турнире и больше всех побед – 12. В последних матчах команда стабильно забивает, но при этом не всегда действует безошибочно в обороне, пропуская в 7 из 9 последних игр. Атака остается ключевой силой – в среднем 1.80 гола за матч за последние пять встреч.
«Касымпаша»
Гости подходят к матчу не в лучшем состоянии. После 16 туров у команды 15 очков и 14 место. «Касымпаша» не выигрывает в трех последних матчах чемпионата и испытывает серьезные трудности в атаке – всего 3 забитых мяча за 5 последних игр. При этом оборона не выглядит надежной, пропуская в среднем 1.20 гола за матч.
Факты о командах
«Галатасарай»
- Не проигрывает в 16 из 17 последних домашних матчей
- Забивает в 11 последних матчах против «Касымпаши»
- В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 матчей)
«Касымпаша»
- Не может выиграть в 3 последних матчах
- Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз на матч «Галатасарай» – «Касымпаша»
«Галатасарай» должен контролировать ход встречи за счет класса и глубины состава. «Касымпаша» способна навязать борьбу эпизодами, но нестабильная атака гостей вряд ли позволит рассчитывать на очки. При этом хозяева регулярно пропускают, что оставляет шансы на результативный матч.
Рекомендованные ставки
- Победа «Галатасарая» с форой (-1) – коэффициент 1.55
- Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.70