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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 01 октября 2023
Ахмат
01.10.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
21'
С. Ковачев
51'
Р. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Динамо
Желтая карточка
Е. Харин
90'
+1
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
И. Олейников
82'
Замена
Д. Жуниор
️️️️
В. Ильин
75'
75'
Замена
Д. Макаров
️️️️
К. Тюкавин
73'
Желтая карточка
Э. Даса
63'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Х. Карраскаль
Замена
М. Конате
️️️️
С. Ковачев
63'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Швец
62'
51'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фернандес
Пас отдал
Бителло
Желтая карточка
А. Швец
43'
Желтая карточка
Д. Тодорович
39'
Желтая карточка
Б. Бериша
39'
ГОЛ! 1:0!
С. Ковачев
Пас отдал
Е. Харин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
10
Светослав Ковачев
ЛП
0
Антон Швец
ОП
19
Иван Олейников
ЦП
27
Камило
ЦП
7
Бернард Бериша
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
10
Бителло
ПП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-4-1
1
Опарин
8
Богосавац
2
Челикович
59
Харин
53
Тодорович
0
Швец
10
Ковачев
19
Олейников
27
Камило
7
Бериша
98
Ильин
4-1-3-1-1
1
Шунин
2
Даса
2
Бальбуэна
6
Фернандес
7
Скопинцев
74
Фомин
10
Бителло
24
Чавес
13
Нгамале
15
Карраскаль
70
Тюкавин
0
Швец
94
Тимофеев
94
Тимофеев
0
Швец
98
Ильин
10
Жуниор
10
Жуниор
98
Ильин
19
Олейников
84
Гбамбле
84
Гбамбле
19
Олейников
10
Ковачев
13
Конате
13
Конате
10
Ковачев
70
Тюкавин
77
Макаров
77
Макаров
70
Тюкавин
15
Карраскаль
90
Смолов
90
Смолов
15
Карраскаль
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
50
Александр Кутицкий
ОП
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ахмат - Динамо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Владимир Москалев
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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