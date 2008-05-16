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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 16 мая 2008
Динамо
16.05.2008, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
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Статистика матча Динамо - Ахмат
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Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
М.Новокшонов (Ижевск)
И.Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
А.Сафонов (Москва)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:50 (прямая)
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