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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 12 сентября 2010
Динамо
12.09.2010, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат
42'
К. Кураньи
64'
А. Самедов
72'
И. Семшов
34'
Ш. Лахиялов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ахмат
Желтая карточка
А. Ребко
+2
Замена
М. Якубко
️️️️
К. Кураньи
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
А. Самедов
Замена
А. Ребко
️️️️
Т. Дуймович
Желтая карточка
А. Самедов
Замена
Тиуи
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Э. Бракамонте
ГОЛ! 3:1!
И. Семшов
Пас отдал
К. Кураньи
Замена
Благо
️️️️
Х. Карлос Арсэ
ГОЛ! 2:1!
А. Самедов
Желтая карточка
А. Ропотан
Желтая карточка
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
К. Кураньи
Желтая карточка
А. Воронин
ГОЛ! 1:1!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Самедов
Желтая карточка
Г. Стефан Эссаме
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лахиялов
19'
Желтая карточка
Э. Бракамонте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ОП
19
Адриан Ропотан
ОП
20
Игорь Семшов
(К)
АП
0
Андрей Воронин
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
37
Алихан Эдиев
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
40
Благо
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
28
Тиуи
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Габулов
32
Ломич
24
Епуряну
8
Колодин
26
Уилкшир
19
Дуймович
19
Ропотан
19
Самедов
0
Воронин
20
Семшов
22
Кураньи
4-1-3-2
31
Годзюр
37
Эдиев
5
Феррейра
8
Омельянчук
33
Ятченко
8
Маурисио
17
Арсэ
25
Эссаме
13
Лахиялов
9
Асильдаров
19
Бракамонте
19
Самедов
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
19
Самедов
19
Дуймович
17
Ребко
17
Ребко
19
Дуймович
22
Кураньи
26
Якубко
26
Якубко
22
Кураньи
17
Арсэ
40
Благо
40
Благо
17
Арсэ
19
Бракамонте
6
Гвазава
6
Гвазава
19
Бракамонте
9
Асильдаров
28
Тиуи
28
Тиуи
9
Асильдаров
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
35
Сослан Джанаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Динамо - Ахмат
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А.Харламов (Тюмень)
С.Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
Н.Фролов (Раменское)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:15 (прямая)
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