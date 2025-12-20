Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 21 декабря 2025 с коэффициентом 1.65

20 декабря 2025 8:27
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
21 дек. 2025, воскресенье 19:30 | Англия. Премьер-лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги на «Вилла Парк» станет одним из центральных событий уик-энда. «Астон Вилла» уверенно держится в тройке лидеров и продолжает победную серию, тогда как «Манчестер Юнайтед» набрал ход в атаке, но по-прежнему допускает слишком много ошибок в обороне. Турнирная мотивация у обеих команд максимальная, что делает игру особенно интересной с точки зрения ставок.

«Астон Вилла»

Команда подходит к туру на 3-м месте с 33 очками после 16 матчей. Серия из шести побед подряд в АПЛ подтверждает отличную форму, а атака стабильно приносит результат – «Астон Вилла» забивает в шести матчах подряд и в среднем оформляет 2.40 гола за игру за последние пять встреч. При этом оборона не выглядит безупречно: команда пропускает в трех последних турах и позволяет соперникам создавать моменты.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» идет шестым с 26 очками и остается одной из самых результативных команд лиги в последних турах. За пять матчей команда забила 11 мячей, но при этом пропустила 8, а серия с пропущенными голами в АПЛ уже достигла девяти игр. «Юнайтед» регулярно забивает против «Астон Виллы» и не проигрывает этому сопернику в шести последних очных встречах, что добавляет уверенности гостям.

Факты о командах

«Астон Вилла»

  • Побеждает в 9 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Манчестер Юнайтед»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 4 турах подряд
  • Пропускает в 9 матчах лиги подряд
  • В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
9% (3)
21% (7)
70% (23)
29
Забитых мячей
69
0.88
В среднем за матч
2.09
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
25.05.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
0 : 0
06.10.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 2
11.02.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
26.12.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
30.04.2023
Астон Вилла
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
4 : 2
10.11.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3 : 1
06.11.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
2 : 2
15.01.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 0
10.01.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
25.09.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1 : 3
09.05.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
01.01.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Астон Вилла
0 : 3
09.07.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 2
01.12.2019
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
16.04.2016
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
0 : 1
14.08.2015
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
04.04.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Астон Вилла
1 : 1
20.12.2014
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
29.03.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Астон Вилла
0 : 3
15.12.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
22.04.2013
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
2 : 3
10.11.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
15.04.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Астон Вилла
0 : 1
03.12.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
01.02.2011
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Астон Вилла
2 : 2
13.11.2010
Манчестер Юнайтед
Кубок Английской лиги,
Астон Вилла
1 : 2
28.02.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
1 : 1
10.02.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
12.12.2009
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
05.04.2009
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Астон Вилла
0 : 0
22.11.2008
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
29.03.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Астон Вилла
1 : 4
20.10.2007
Манчестер Юнайтед
Показать все

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»

Обе команды находятся в хорошей атакующей форме и регулярно забивают, при этом оборона «МЮ» остается уязвимой, а «Астон Вилла» редко играет на ноль. Сценарий с открытым футболом и голами с обеих сторон выглядит наиболее вероятным, а исход матча может решиться за счет одного точного удара.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.65
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Астон Вилла
Другие прогнозы
20.12.2025
18:00
2.05
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вулверхэмптон - Брентфорд
Победа «Брентфорда»
20.12.2025
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон - Сандерленд
Победа «Сельты» с форой (0)
20.12.2025
18:00
1.58
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити - Вест Хэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1,5
20.12.2025
18:15
2.12
Испания. Примера, 17 тур
Леванте - Реал Сосьедад
Победа «Реал Сосьедада»
20.12.2025
18:30
1.78
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Хераклес - Херенвен
Обе забьют — да
20.12.2025
20:30
2.08
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг - Байер
Победа «РБ Лейпцига»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 